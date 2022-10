Governo vai criar plano de abate para veículos em fim de vida

O Governo compromete-se a criar um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida. O gasóleo profissional será alargado aos transportes coletivos e será criado um "gás profissional" para o transporte pesado de mercadorias.





Estas medidas surgem no documento que serviu de base ao acordo de concertação social alcançado este sábado, e não constavam das versões anteriores.





Prevê-se agora a "implementação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida, a implementar no quadro da estratégia de mobilidade sustentável, a par do alargamento do gasóleo profissional ao transporte público coletivo de passageiros e com a criação do «Gás Profissional» para o transporte pesado de mercadorias".





O texto não explica quando é que estas medidas serão implementadas, mas a expectativa das associações patronais é que pelo menos grande parte delas tenha tradução no orçamento que será apresentado esta segunda-feira, o de 2023.





O acordo será apresentado este domingo, numa cerimónia no Palácio Foz, pelo primeiro-ministro.