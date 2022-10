Impacto do aumento dos custos com a habitação avaliado até ao final do ano

A versão do acordo de rendimentos alcançado entre o Governo, as associações patronais e a UGT prevê a "avaliação, em sede da Comissão Permanente de Concertação Social, do impacto do aumento dos custos com a habitação no orçamento familiar". Nos casos mais extremos de dificuldades das famílias, o Executivo admite apresentar uma iniciativa legislativa para regular a negociação entre banca e clientes.O documento que serviu de base ao acordo deste sábado, consultado pelo Negócios, mostra que, até ao final do ano, Governo, confederações patronais e sindicatos devem avaliar o impacto da subida dos juros no financiamento para a compra de casa, "no sentido da construção de medidas que mitiguem estes mesmos impactos".

Leia Também Governo prepara proposta de resposta a agravamento da taxa esforço na habitação

Leia Também Acordo de parceiros sociais prevê mais 3.000 milhões do Governo para gás e eletricidade

Segundo o mesmo documento, paralelamente - "para as situações em que se verifique um acréscimo significativo da taxa de esforço dos clientes nos contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente, em resultado da variação do indexante de referência" -, o Governo apresentará uma iniciativa legislativa "para que as instituições de crédito e sociedades financeiras avaliem esse impacto na capacidade financeira dos clientes e, mediante a verificação de condições, formulem propostas adequadas à situação do cliente".Já na semana passada, no Parlamento, o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, tinha afirmado que a proposta que está a ser trabalhada prevê medidas que podem passar por um refinanciamento do crédito e a celebração de um novo contrato ou a extensão do prazo de amortização, dispondo o cliente de um determinado prazo para, tendo condições financeiras para tal, regressar ao prazo original.O governante tinha também afastado a possibilidade do regresso das moratórias e acenou com a hipótese de o Governo avançar com a introdução da suspensão temporária durante o ano de 2023 da exigibilidade da comissão de amortização antecipada.