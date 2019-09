Grupo inglês confirma investimento em Estarreja para produzir 4x4

Estarreja foi mesmo o sítio escolhido pela empresa do milionário inglês Jim Ratcliffe para produzir parte dos novos veículos 4x4 com motor da BMW. Apesar de a empresa não ter revelado publicamente o valor investido, estima-se que ronde os 300 milhões de euros.

A produção do todo o terreno Grenadier será feita a meias entre Portugal e o País de Gales. Parte do veículo será construída em Bridgend, no sul do País de Gales, e o corpo e "chassis" será feita em Estarreja. A operação está planeada arrancar em 2021.



"A confirmação da nossa produção no Reino Unido e do nosso investimento em Portugal é um marco importante para o projeto", disse Dirk Heilmann, CEO da INEOS Automotive.

A unidade de produção será instalada no Eco Parque Industrial de Estarreja e, segundo o Governo português, estima-se que permita a criação de 500 postos de trabalho.

"Este projeto reforça a nossa imagem como produtor do setor automóvel, e demonstra a solidez das relações económicas entre Portugal e o Reino Unido, apesar do cenário de Brexit", disse o Governo, em comunicado enviado ao Negócios.

A INEOS foi fundada em 1998 é um conglomerado que tem atividades na área petroquímica, desportiva e mais recentemente mineira e automóvel.