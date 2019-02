Grupo Volkswagen adquire controlo da maior gestora de frotas europeia

Direitos Reservados

O Grupo Volkswagen adquiriu uma posição de 60% na FleetLogistics, a maior empresa europeia de gestão de frotas, informou esta sexta-feira o grupo automóvel alemão. A participação foi adquirida através da Volkswagen Financial Services, subsidiária do grupo germânico.

A operação, cujos valores não foram revelados, é descrita como uma "parceria estratégica" com a TÜV SÜD, que detinha a totalidade do capital da FleetLogistics e que agora passa a controlar apenas 40%.

Os serviços de gestão de frotas de ambas as empresas serão fundidos e será criada uma plataforma internacional de "marca neutra" que irá combinar a gestão de viagens e a gestão de frotas, refere o comunicado.

"Juntamente com o nosso parceiro estratégico TÜV SÜD, vamos agregar e desenvolver ainda mais as nossas ofertas de mobilidade para clientes de frotas. O forte foco internacional da FleetLogistics, em particular, complementa de forma excelente as nossas próprias atividades de serviços financeiros globais", refere Lars Henner Santelmann, "chairman" da Volkswagen Financial Services, citado no comunicado.

O negócio da CarMobility, empresa de gestão de frotas que opera na Alemanha e é totalmente detida pela Volkswagen, será transferido para a FleetLogistics.

A Volkswagen Financial Services fornece serviços financeiros automóveis para particulares e clientes de frotas corporativas e está presente em Portugal desde 2012, contando com cerca de 35 mil clientes.

A FleetLogistics opera em mais de 70 países fornecendo serviços de gestão de frotas e gere uma carteira de aproximadamente 200 mil veículos.