Volkswagen Financial Services cria espaço em Loures para venda de usados

O Volkswagen Financial Services (VWFS) abriu um espaço para venda de veículos usados em Loures e lançou uma plataforma de leilões onlines de usados para profissionais do setor automóvel, indicou esta quarta-feira a empresa de financiamento de concessões e clientes, renting, negócio de banca e seguros, gestão de frotas e oferta de mobilidade do grupo Volkswagen.





O novo espaço criado em Loures, designado "TOP Deal", resulta de uma parceria com o concessionário Soauto Loures, do grupo SAG e que será vendido à Porsche Holding Salzburg , distribuidora de automóveis do grupo Volkswagen no âmbito do acordo entre a empresa liderada por João Pereira Coutinho e o grupo automóvel alemão que também prevê a alienação da SIVA, distribuidora do grupo Volkswagen em Portugal.O novo espaço conta com mais de 100 veículos em exposição, assinala a empresa.Paralelamente, o VWFS lançou a GIS@WEB, uma plataforma de leilões online destinada aos profissionais do comércio automóvel, onde irá disponibilizar viaturas usadas oriundas da actividade de gestão de frotas."Estamos a dar a oportunidade a particulares e profissionais de beneficiarem dos veículos de qualidade comprovada com origem na nossa atividade de gestão de frotas. Sabemos que podemos oferecer viaturas usadas de qualidade certificada, que são muito interessantes no mercado de usados, tanto para particulares como para profissionais", refere Miguel Anjos, diretor de customer service do Volkswagen Financial Services, citado no comunicado."Esta aposta em dois novos canais reforça a competitividade do Volkswagen Financial Services, pois permite-nos estar mais próximo dos clientes e aproveitar a evolução do mercado de usados, contribuindo também para mantermos a nossa competitividade na determinação de valores residuais", acrescenta.O VWFS está presente em Portugal desde 2012 e conta com 35 mil clientes, refere ainda a empresa.