Há um novo hub de carregamento da Mobi.e em Matosinhos

A Mobi.e inaugurou um novo hub de carregamento em Matosinhos, no Norte do país, que integra um total de nove postos de carregamento para veículos elétricos, "um dos quais ultrarrápido", comunicou esta sexta-feira a entidade gestora da rede de carregamento.A nova infraestrutura, que entrou na quinta-feira em funcionamento, permite o carregamento de 14 veículos em simultâneo e será operado pela Kilometer Low Cost (KLC), adianta ainda a Mobi.e, acrescentando que o concelho de Matosinhos passa assim a contar com um total de 88 postos de carregamentos ligados à empresa.Luís Barroso, presidente da Mobi.e, refere, na mesma nota, que este é "mais um passo que serve para aumentar a confiança dos condutores e ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera associadas à mobilidade".Da parte da KLC, a quem cabe a gestão, fica a garantia de que os equipamentos "estarão permanentemente em funcionamento, com tarifários justos e diferenciados".Com este projeto piloto, o número de hubs da Mobi.e em cidades de elevada procura sobe para nove e o número de postos de carregamentos ultrarrápido em cidades do interior é de 12, "num investimento superior a três milhões de euros, integrado no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), promovido pelo Governo e cofinanciado pelo Fundo Ambiental", denota a empresa que gere a rede em Portugal.Além dos hubs já em funcionamento, nomeadamente em cidades como Leiria, Guimarães, Loures, Loulé, Viseu, Coimbra e Matosinhos, a Mobi.e prevê a abertura de novos em Almada e Vila Nova de Gaia.