Portugueses fizeram quase 2,5 milhões de carregamentos de carros elétricos em 2022

O número de carregamentos de veículos eletrificados - totalmente elétricos e híbridos plug-in - na rede Mobi.e disparou 80% no ano passado, atingindo os 2,49 milhões, indica esta quinta-feira a Mobi.e.A entidade gestora da rede de postos de carregamentos assinala que o número de carregamentos apresentou uma tendência crescente ao longo de todo o ano, culminando com o recorde de mais de 250 mil carregamentos realizados em dezembro.Em termos de consumo de energia, os 36.650 MWh correspondem a um aumento de 110% face a 2021, enquanto o número de utilizadores subiu 77%, superando os 105 mil condutores que utilizaram pelo menos uma vez os postos da rede Mobi.e.O ano passado foi também marcado pela chegada dos postos de carregamento da rede de acesso público à totalidade dos 308 municípios de Portugal, tendo a infraestrutura de carregamento aumentado em cerca de 50%, com a abertura de 5.600 novos pontos de carregamento. No final do ano existiam mais de 3.100 postos de acesso públicoRecorde-se que o ano de 2022 ficou também marcado pelo alargamento da rede de acesso público aos 308 municípios. O ritmo de crescimento da infraestrutura de carregamento superou em 45% o recorde do ano anterior, crescendo de uma média de 20 para 29 postos de carregamento instalados por semana. A 31 de dezembro, existiam 3.164 postos de acesso público, o que significa um aumento de cerca de 50% face a 2021, correspondendo a 5.648 pontos de carregamento e 6.761 tomadas.No entanto, 346 tomadas encontram-se fora de serviço e 985 estão offline, segundo dados de hoje da Mobi.e.O comunicado indica ainda que a adesão à rede Mobi.e de postos de carregamento em espaços de acesso privado aumentaram mais de 3,5 vezes, o que a entidade considera ser "bem demonstrativo das virtualidades da figura Detentores de Pontos de Carregamento (DPC) prevista no modelo Mobi.E e que só agora começa a despertar o interesse quer de consumidores, quer de Operadores de Pontos de Carregamento".