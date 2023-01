Mobi.E abre novo hub de carregamento em Coimbra

tidade gestora da rede de postos de carregamentos, em comunicado.

A Mobi.E inaugura esta quarta-feira, 11 de janeiro, o novo hub de Coimbra. A nova infraestrutura permite o carregamento de 14 veículos em simultâneo, detalha a en

Este novo hub será operado pela Prio, sendo que, com esta infraestrutura de carregamento, a cidade de Coimbra passará a contar com um total de 59 postos de carregamento ligados à rede Mobi.E.





Leia Também Governo baixa desconto nos carregamentos elétricos em 2023

"Este é mais um hub inserido no Programa de Estabilidade Económica e Social do Governo que conta com cofinanciamento do Fundo Ambiental e que vem reforçar a rede Mobi.E de acesso público numa cidade tão relevante como Coimbra. Estou certo de que o conjunto destes equipamentos vai contribuir para aumentar a confiança dos utilizadores de veículos elétricos nesta tecnologia essencial para reduzir a emissão dos gases de efeito de estufa do setor da mobilidade e ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos nós", refere Luís Barroso, presidente da Mobi.E.O projeto totaliza nove hubs, num investimento de cerca de dois milhões de euros, integrado no Programa de Estabilização Económica e Social, lançado pelo Governo e com financiamento do Fundo Ambiental.



Neste momento, já estão em funcionamento os hubs de Leiria, Guimarães, Loures, Loulé, Viseu e Coimbra, seguindo-se brevemente Almada, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, acrescenta a empresa de mobilidade elétrica.