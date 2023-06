Hertz Portugal disponibiliza Polestar 2 para aluguer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Hertz Portugal, comprada no ano passado pela grega Autohellas por 31,5 milhões de euros, passa a disponibilizar para aluguer 40 automóveis Polestar 2, anunciou esta sexta-feira a empresa de "rent-a-car".



A Hertz sublinha que é a primeira empresa no mercado português a possibilitar o aluguer deste modelo da fabricante sueca de veículos totalmente elétricos do segmento "premium".





As viaturas podem ser alugadas nas lojas da Hertz nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e ainda nas lojas da Rua Castilho, em Lisboa, na Rua de Santa Catarina, no Porto, e no Funchal.

"No objetivo que mantemos de apoiar a transição para a mobilidade elétrica, reforçamos agora ainda mais o patamar de qualidade da nossa frota de aluguer premium com o Polestar 2", refere Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal, citado no comunicado.