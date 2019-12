Indústria automóvel perde 80 mil empregos com perspetivas negras para os próximos anos

Duas associações automóveis alemãs alertaram hoje para a quebra das vendas de carros a nível global, e anteciparam mais reduções de empregos no setor. Segundo a Bloomberg, a indústria planeia cortar, no total, mais de 80 mil empregos nos próximos anos.

2019 está a revelar-se um dos anos mais negros para os trabalhadores da indústria automóvel, com a queda da procura e as transformações tecnológicas a levarem as fabricantes a reverem as suas estruturas de custos.





Só na semana passada, a Daimler e a Audi anunciaram cortes de quase 20 mil trabalhadores, juntando-se a empresas como a General Motors, a Ford e a Nissan que, ao longo do último ano, revelaram planos para cortar de forma significativa a sua força de trabalho.