Produção industrial alemã teve a maior queda da década em outubro

A produção industrial na Alemanha teve uma queda homóloga de 5,3% em outubro deste ano, naquela que foi a maior descida da década, devido ao contexto externo adverso, protagonizado pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e pela incerteza que envolve o Brexit.





Em termos mensais, a produção industrial desceu 1,7% em outubro, de forma inesperada, uma vez que os economistas antecipavam uma subida ligeira de 0,1%, com a economia a dar alguns sinais de recuperação.





Os fabricantes de maquinaria e do setor automóvel, um dos motores principais da economia alemã, foram os que mais contribuíam para esta queda, com os cortes de 100 mil postos de trabalho no setor.





Os dados dececionantes estão a pôr algum travão no entusiasmo que se vivia em torno de um setor em que se antecipava um crescimento nos próximos tempos.



Para além da produção industrial abaixo do previsto, as encomendas nas fábricas alemãs caíram 0,4% em cadeia, em outubro, quando as previsões apontavam para um aumento de 0,4%.





Esta queda espelha o clima de fraca procura quer na Alemanha, quer na Zona euro e põe alguma pressão nas perspetivas de crescimento da economia alemã no quarto trimestre deste ano.



No terceiro trimestre deste ano, o instituto de estatística alemão anunciou que o PIB tinha crescido 0,1%, em cadeia, e 1%, em termos homólogo. Apesar de ser um crescimento baixo, a notícia foi positiva para a maior economia do euro, uma vez que afastou o cenário de recessão técnica (dois trimestres consecutivos de contração), graças à contribuição positiva do consumo privado e público.