Indústria automóvel próxima da primeira recessão desde 2009

A produção mundial de veículos ligeiros diminuiu 2,9% no terceiro trimestre do ano e, provavelmente, vai cair 4% no último trimestre de 2018, estima o analista Joe Spak, numa nota de análise publicada esta quarta-feira, 19 de Dezembro. Esta será a primeira queda da indústria desde 2009, adianta o mesmo responsável.

Os fabricantes de automóveis deverão produzir cerca de 94,6 milhões de veículos este ano, 0,6% abaixo de 2017, segundo as estimativas da IHS Automotive e da RBC. Os analistas estão a prever que a produção caia novamente 0,4% em 2019.