JAP notifica Concorrência da compra de empresa do grupo Entreposto

O grupo concessionário automóvel português JAP, com sede em Paredes, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra de uma sociedade do Grupo Entreposto, do mercado do retalho automóvel, que representa 14 marcas de viaturas novas.A sociedade do Grupo JAP, que também opera no mercado do retalho automóvel, representa sete marcas de viaturas novas, que comercializa, mas o grupo JAP comercializa também viaturas seminovas e usadas e, complementarmente à atividade do retalho automóvel, serviços de assistência automóvel, de seguros e de financiamento.Segundo o aviso da AdC, o grupo JAP é o 'master franchise' da marca SIXT Rent-a-Car para Portugal, estando também presente no mercado do aluguer de veículos automóveis.A sociedade do Grupo Entreposto, agora comprada, representa 14 marcas de viaturas novas, que comercializa, e detém também uma marca para a comercialização de viaturas seminovas e usadas.O aviso diz que o grupo Entreposto possui um portfólio diversificado de áreas de negócio, entre as quais o retalho automóvel e a comercialização de máquinas agrícolas e industriais, incluindo logística, leilões de automóveis e seguros.