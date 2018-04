Jeep aumentou vendas em mais de 2.000% no primeiro trimestre

A maior parte das marcas de veículos automóveis apresentaram variações positivas nas vendas registadas em Março e no primeiro trimestre. A Jeep foi a que mais cresceu com um aumento homólogo superior a 2.000% nos primeiros três meses do ano.

A Jeep foi a marca que mais beneficiou dos crescimentos registados pelo mercado automóvel nacional em Março e no conjunto do primeiro trimestre de 2018. A marca norte-americana vendeu 301 unidades entre Janeiro e Março, um aumento de 2.050% face ao período homólogo (14 unidades), mostram os dados divulgados esta segunda-feira, 2 de Abril, pela ACAP.

Em Março, a Jeep vendeu 202 veículos, o que representa uma subida de 4950% relativamente às quatro unidades vendidas no mesmo mês do ano passado.

O segundo maior aumento trimestral (+200%) foi obtido pela Bentley, que comercializou três unidades depois de no primeiro trimestre de 2017 ter vendido apenas um veículo no mercado nacional.

A Renault mantém a liderança, tendo mesmo reforçado a posição de fabricante mais vendida em Portugal. Nos primeiros três meses do ano foram comercializados 9.108 unidades da marca francesa, um aumento de 10,8% em relação aos 8.218 vendidos no período homólogo.





Na segunda posição continua outra marca gaulesa, a Peugeot que vendeu 6.445 unidades no primeiro trimestre, mais 6,2% do que entre Janeiro e Março de 2017. A Mercedes surge no último lugar do pódio com 4.687 veículos comercializados, um crescimento de 4,2% face ao período homólogo.