Vendas de carros na UE caem em Março mas sobem no trimestre

As vendas de ligeiros de passageiros na UE cifraram-se em 1.792.599 unidades em Março, uma quebra de 5,3% face a Março do ano passado, quando se venderam mais 99.400 viaturas. Em termos trimestrais, as vendas aumentaram 0,7%, para 4.171.628 veículos, mais 30.654 unidades do que um ano antes, revelou esta quarta-feira a Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA).





Em termos trimestrais, o Reino Unido registou uma queda de 12,4%, Itália contabilizou uma diminuição de 1,5%, mas a Alemanha somou um crescimento de 4% nas vendas.No mercado português, as vendas de ligeiros de passageiros cifraram-se em 27.818 unidades em Março, uma subida de 7,1% ou de 1.818 viaturas. No conjunto dos primeiros três meses do ano, as vendas atingiram as 63.139 unidades, mais 5,5% ou 3.270 veículos do que um ano antes.

O grupo Volkswagen, que reúne marcas como a Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Porsche, vendeu mais de 986 mil veículos no trimestre, melhorando a sua quota de mercado de 22,6 para 23,7%.



Segue-se o grupo PSA (Peugeot, Opel e Citroen), com uma quota de mercado de 16,5%, um forte reforço face aos 10% de há um ano, que é explicado pela aquisição da Opel em Agosto do ano passado.



O grupo Renault (Renault, Dacia e Lada) surge na terceira posição, com 9,9% do total do mercado.