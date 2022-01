Jim Rowan pousa a caneca e agarra o volante da Volvo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Volvo vai ter um novo CEO a partir de março, com a entrada de Jim Rowan para o lugar até agora ocupado por Hakan Samuelsson, anunciou esta terça-feira a fabricante automóvel sueca.Rowan é, desde fevereiro do ano passado, CEO da Ember Technologies, empresa com sede na Califórnia fabrica louça e copos que podem ser controlados termicamente (smart mugs).Rowan terá pela frente o desafio de comandar a fabricante automóvel apenas meses após a sua entrada em bolsa e atingir a meta definida de metade dos veículos vendidos serem totalmente elétricos em 2025 e ser uma fabricante exclusivamente elétrica em 2030.



"A Volvo Cars tem em curso uma rápida transformação de digitalização, motivo pelo qual quisemos trazer alguém com experiência como CEO fora da indústria automóvel", disse Eric Li, presidente da Volvo, citado em comunicado.



Samuelsson integra o "board" da Volvo desde 2010 e é CEO da empresa desde outubro de 2012. Agora, o gestor sueco sairá do "board" mas continuará como "chairman" da Polestar, fabricante de veículos elétricos detida a 49% pela Volvo.



A Polestar prepara a entrada em bolsa recorrendo a uma empresa de cheque em branco (SPAC), estando a operação prevista para a primeira metade deste ano.



Rowan já foi diretor de operações (COO) da fabricante de telemóveis BlackBerry, CEO da Dyson e, nos últimos 10 meses, CEO da divisão de consumo da Ember.