Kia lança ‘crossover’ EV6 e muda estratégia global

O EV6, crossover pioneiro e o primeiro BEV lançado sob a nova filosofia de design da Kia "Opostos Unidos", evidencia linhas de um EV de vanguarda, pontuadas por pormenores de alta tecnologia.



Primeiro BEV da Kia a usar a nova Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP), o novo EV6 é movido exclusivamente a energia elétrica e oferece um leque diversificado de configurações de motorização com grande autonomia e zero emissões.

A gama será constituída por três versões: Concept (a partir de 43.950 euros), GT Line (a partir de 49.950 euros) e GT (a partir de 64.950 euros). A versão de entrada tem uma bateria de 58 kWh (400 km de autonomia máxima), 170 cavalos de potência e tração traseira. O GT Line tem uma bateria de 77,4 kWh (mais de 510 km de autonomia máxima) e 229 cavalos. A variante topo de gama adiciona um segundo motor que aumenta a potência máxima para mais de 500 cavalos e adiciona tração integral (a autonomia máxima baixa para 400 km).

Para clientes empresariais, a Kia preparou uma oferta de gama especial, constituída pelo Concept, por 35.950 euros mais IVA.

A capacidade de carregamento de 800 V permite à bateria do EV6 passar dos 10 para os 80% de carga em apenas 18 minutos, enquanto a versão GT, projetada para inspirar os entusiastas da condução desportiva, oferece uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e uma velocidade máxima de 260 km/h.

Apoiada por um novo logótipo e por um novo ‘slogan’, "Movement that inspires", a nova estratégia da Kia visa transformar a marca de forma a levá-la para além do seu papel de fabricante de automóveis, lançando-a também na criação de soluções de mobilidade sustentável para os clientes.

A gama de elétricos, por seu lado, irá ser reforçada com 11 novos modelos até 2026. Já em 2022, a marca vai revelar o seu primeiro Veículo para Fins Específicos (PBV), enquanto os serviços de mobilidade vão ganhar expressão a partir de 2023, focando-se em áreas-chave: no B2C, a Kia irá expandir os serviços já existentes, enquanto no B2G e no B2B, lançará um serviço baseado nos VE que combina as assinaturas com o car-sharing.

O representante da Kia em Portugal tem como objetivo uma evolução da sua quota de mercado até aos 5% em 2024, equivalendo a 10.000 unidades, contando com o ritmo acelerado de novos lançamentos.

A marca, que detém já hoje uma das gamas ecológicas (VE, PHEV e HEV) mais abrangente do mercado, pretende chegar a 2024 no Top 5 das marcas eletrificadas em Portugal, estimando que este tipo de motorizações venha a representar, nesse ano, 43% das suas vendas.