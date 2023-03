Kia lança SUV elétrico EV9

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Kia acaba de revelar, à escala mundial, o seu novo modelo EV9 , um SUV 100 por cento elétrico com três filas de bancos e 6 ou 7 lugares, que estará à venda no final deste ano. Oferece uma autonomia superior a 541 km.

Inspirado no Concept EV9 apresentado no final de 2021, o novo modelo foi desenvolvido sobre a plataforma E-GMP destinada a veículos elétricos da Kia, a mesma utilizada pelo Kia EV6 e pelo Hyundai Ioniq 5, e apresenta várias configurações de motorização elétrica.

O modelo base de tração traseira (RWD) integra em exclusivo uma bateria de 76,1 kWh, enquanto as variantes de grande autonomia RWD e tração integral (AWD) possuem uma bateria de 99,8 kWh.

O modelo de grande autonomia RWD utiliza um motor elétrico de 150 kW/350 Nm, permitindo ao SUV acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9,4 segundos. Também alimentado por um único motor elétrico, embora numa variante mais potente de 160 kW/350 Nm, o EV9 de base RWD consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,2 segundos.

A variante AWD está equipada com dois motores elétricos que, em conjunto, debitam uma potência total de 283 kW e um binário combinado de 600 Nm, numa conjugação que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 6,0 segundos.

O novo modelo partilha com o Kia EV6 e o Ioniq 5 a arquitetura de 800 volts e a capacidade de carregamento acima dos 200 kW, o que faz com que a bateria possa ser restabelecida em cerca de 15 minutos para mais 239 km.

Com pouco mais de cinco metros de comprimento, o novo porta-estandarte da marca sul-coreana é, atualmente, o Kia de maiores dimensões. Apresenta um ‘design arrojado e sofisticado, tanto no exterior como no interior.

A secção dianteira caracteriza-se por linhas por linhas e superfícies da carroçaria simples e vincadas, e é acentuada por uma grelha de iluminação com padrão digital e por faróis verticais. A assinatura "Rosto de Tigre Digital" do EV9 assegura uma aparência futurista, onde também se destacam dois conjuntos de pequenas lâmpadas cúbicas no interior da carroçaria, adjacentes a cada farol.

O habitáculo do EV9 pode ser configurado para seis ou sete lugares e a fila central pode ter um banco de três lugares ou dois individuais, que podem girar 180 graus.

O painel de instrumentos panorâmico e flutuante estende-se do volante até o centro. É composto por dois ecrãs táteis de 12,3 polegadas, integrados com um visor segmentado de 5 polegadas, que permitem controlar facilmente as funções do veículo reduzindo ao mínimo os botões físicos.

Além do modelo de base, a Kia revelou o ‘design’ da versão GT-line, que apresenta uma estética única e distinta. Entre outros pormenores, os para-choques dianteiro e traseiro, assim como as rodas e as barras de tejadilho, são de cor preta, marcando uma presença forte, assertiva e diferenciadora.

O lançamento do EV9 constitui uma importante etapa na transformação da Kia em fornecedor de soluções de mobilidade sustentável, numa era de crescimento da eletrificação.

A Kia é representada em Portugal pelo grupo Astara.