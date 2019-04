Lotus "regressa" 11 anos depois com primeiro hipercarro elétrico britânico

A Lotus apenas revelou uma silhueta do Type 130, que ainda assim já está numa “fase avançada de desenvolvimento”. O lançamento será feito ainda este ano no Reino Unido.

A fabricante do Reino Unido, que é controlada pelos chineses da Geely desde 2017, anunciou esta terça-feira o lançamento de um novo modelo, que será o primeiro da Lotus em 11 anos.

O Type 130 foi anunciado no Shanghai International Auto Show e só será lançado no Reino Unido no final deste ano. O regresso da Lotus marcará também o lançamento do primeiro hipercarro elétrico a ser totalmente fabricado no Reino Unido.

Apesar da Geely ter anunciado a construção de uma nova fábrica na China, num investimento de 1,3 mil milhões de dólares, o Type 130 será fabricado na unidade da Lotus no Reino Unido, em Hethel.

Com 71 anos de história, a Lotus diz que o Type 130 representa um ponto de viragem para a marca britânica, que a partir de agora vai apostar forte no segmento dos elétricos, prometeu o CEO, Phil Popham.

Apesar de ter anunciado o lançamento do novo modelo, a Lotus apenas revelou uma silhueta do Type 130, que ainda assim já está numa "fase avançada de desenvolvimento". Como é habitual neste tipo de carros, a produção será muito reduzida, embora a Lotus já tenha recebido intenções de compra por parte de vários clientes.

No ano passado a Lotus vendeu apenas 1.630 veículos, mas preserva um historial que a Geely quer agora alavancar, depois de no ano passado ter comprado a companhia por cerca de 2 mil milhões de dólares. Na calha está o lançamento de um SUV e vários carros desportivos.



Esta foi a única imagem do Type 130 que foi revelada pela Lotus: