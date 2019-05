Lucros da Volkswagen caem à boleia da Audi e Porsche

A Volkswagen reportou um resultado líquido operacional de 3,9 mil milhões de euros até março. A pressionar estiveram sobretudo as quedas nas vendas das marcas Audi e Porsche.





Os lucros da Volkswagen para o primeiro trimestre deslizaram 7,1% mas ficaram em linha com as expectativas dos analistas consultados pela Reuters. Contudo, excluindo os mil milhões que foram reservados para fazer face a riscos legais, os lucros operacionais teriam subido para os 4,8 mil milhões, salientou a fabricante alemã.





As receitas avançaram 3,1% para os 60 mil milhões de euros no mesmo período, apesar das quebras nas encomendas. As encomendas na Porsche e Audi caíram 3,6% e 12%, respetivamente, com ambas as marcas a debaterem-se com as exigências dos novos testes de emissões na Europa. A Porsche justifica-se ainda com mudanças nos modelos.





A trajetória descendente acontece de mãos dadas com a quebra da procura no mercado chinês, no qual a Volkswagen vendeu 42% dos seus veículos no ano passado. O mercado automóvel no gigante asiático já contrai há 10 meses consecutivos, mas o CEO da fabricante alemã, Herbert Diess, disse em abril que previa uma segunda metade de 2019 de recuperação.