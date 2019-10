Lucros antes de impostos da Volkswagen sobem 16,9%

O grupo Volkswagen obteve 14,6 mil milhões de euros de lucro antes de impostos nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 16,8% face a igual período em 2018, indicou o fabricante automóvel alemão esta quarta-feira.

As receitas cresceram 6,9% para 186,6 mil milhões de euros, assinala a empresa.

O grupo revela ainda que os itens especiais relacionados com o escândalo "Dieselgate", relativo à manipulação dos dados de emissões poluentes, ascendem a 1,3 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um valor bastante inferior aos 2,4 mil milhões registados em igual período de 2018.

O lucro operacional, após itens especiais, acelerou 24,5%, atingindo os 13,5 mil milhões de euros.

O grupo alemão alerta que "antecipa que os mercados automóveis em muitas regiões sofram uma contração mais rápida do que anteriormente antecipado". Assim, a Volkswagen estima agora que o número de veículos vendido este ano seja "em linha com o ano anterior", quando antes esperava uma ligeira subida.

No entanto, refere a Volkswagen, as previsões de receitas e lucros mantêm-se, com um incremento de 5% no volume de negócios.