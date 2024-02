Marca automóvel sul-coreana KGM entra em Portugal

A KGM entra em Portugal com o novo modelo Torres, um SUV de cinco lugares posicionado entre os segmentos C e D-SUV. Com 4,70 metros de comprimento estará disponível numa primeira fase com motor de combustão 1.5 turbo a gasolina de 163 cv e, posteriormente, em versão 100% elétrica, designada EVX, com uma potência de 150 kW (204 cv), bateria de 73,4 kWh e autonomia de 500 km.

O anúncio da chegada da marca KGM foi feito hoje por Francisco Geraldes, diretor-geral da Astara Portugal, na conferência de Imprensa de apresentação dos resultados da empresa que celebra 25 no nosso país.





Segundo Francisco Geraldes, a expectativa de vendas da KGM no primeiro ano de lançamento é da ordem das 800 unidades, número que deverá aumentar para 1.500 em 2025 e 2.000 em 2026.

Fundada em 1954 e pertencente desde 2022 ao KG Group, a KGM está atualmente presente em todos os continentes e atravessa uma fase de grande expansão e crescimento, com modelos para todos os segmentos: SUV - o Tivoli (B-SUV); Korando (C-SUV) e Rexton (D-SUV) - e a pick-up Musso.

2023: os melhores resultados de sempre

A Astara Portugal registou em 2023 os melhores resultados desde que iniciou a sua atividade, com um volume total de 13.152 unidades vendidas, incluindo novos e usados.

A Kia, marca com maior volume de vendas no universo da Astara Portugal, ultrapassou em 2023, e pela primeira vez, a barreira das 7.000 unidades vendidas, registando a entrada no Top 5 das vendas a clientes particulares, com destaque para o desempenho do Stonic, XCeed e Sportage. O objetivo para 2024 é atingir a marca histórica de 8.000 unidades.

O ano de 2023 foi também marcante para a Mitsubishi, pela sua reentrada no mercado europeu e, particularmente, em segmentos muito expressivos como são o ‘B’ e o ‘B-SUV’, respetivamente com o Colt e o ASX. Em resultado desta aposta, a Mitsubishi afirmou-se como a marca de maior crescimento do mercado nacional no mês de janeiro, com Colt e ASX a representarem cerca de 63% do total das vendas da marca no país.





Também a Fuso teve em 2023 um ano grande relevância, com a preparação do lançamento do eCanter, versão 100% elétrica deste modelo produzido em Portugal, e reforçou a sua sólida posição no segmento dos camiões ligeiros.

Já a Isuzu continua a ter como ponta-de-lança a pick-up D-MAX, que em 2023 registou o seu melhor ano de sempre na Europa.

A Maxus, marca pioneira em Portugal na oferta de uma gama completa de viaturas elétricas para o segmento profissional, confirmou uma entrada bem-sucedida no mercado nacional, assegurando no final do ano o primeiro lugar nos subsegmentos de furgões médios e grandes de mercadorias elétricos. Pontos altos em 2023 foram ainda o lançamento da T90, a primeira ‘pick-up’ 100% elétrica do mercado, e do EH300, um camião também totalmente elétrico.

Finalmente, para a Piaggio Comercial 2023 foi o segundo ano completo de comercialização do novo Porter NP6, um veículo comercial ligeiro configurável para as mais diversas necessidades profissionais, com opção bi-fuel, vocacionado para uma utilização citadina ou para o transporte de carga em trajetos de curta ou média distância.

2024: superar as 17 mil unidades

Para o ano em curso, Francisco Geraldes prevê a superação da barreira das 17 mil unidades, fruto da atividade das sete marcas que representa: KGM, Kia, Mitsubishi, Isuzu, Fuso, Maxus e Piaggio.





Ainda este ano, a Astara Portugal tenciona lançar o Astara Move, um serviço de subscrição baseado num ecossistema 100% digital, com uma oferta ‘360’ para os mais diversos segmentos de clientes e que se destaca pela sua flexibilidade.

As celebrações do quarto de século da empresa em Portugal foram assinaladas com a renovação total e alargamento do seu espaço de escritórios em Lisboa, desenhado sob uma aura de inovação e tecnologia e sem postos de trabalho fixos, de forma a promover o conceito de ‘várias marcas, uma só equipa’. As novas instalações têm espaço para cerca de 300 pessoas.