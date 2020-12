Marca MG regressa a Portugal

A marca MG vai regressar a Portugal no início do próximo ano. A confirmação foi dada hoje durante a apresentação oficial digital do novo utilitário-desportivo MG EHS, um híbrido recarregável com 284 cv de potência e 52 km de autonomia elétrica.

A marca encontra-se atualmente numa fase de negociações para estabelecer uma rede de concessionários MG nos mercados português, espanhol e italiano.

Desenvolvido e produzido na China, o novo MG EHS Plug-in Hybrid é o segundo modelo da MG na Europa, após o lançamento do MG ZS EV 100% elétrico. Os preços no mercado europeu começam nos 34.000 euros.

O sistema de propulsão associa um motor turbo a gasolina de 1.5 litros de capacidade (162 cv e 250 Nm) a um motor elétrico (122 cv e 230 Nm. O conjunto tem acoplado uma caixa de transmissão automática com 10 velocidades. A potência combinada é de 284 cv e 480 Nm de binário e as emissões de CO2 situam-se nos 43 g/km.

A bateria de iões de lítio de 16,6 kWh que alimenta o motor elétrico dá ao MG uma autonomia 100% elétrica e sem emissões de 52 km (WLTP). O carregador de bordo de 3,7 kW permite fazer o carregamento total num posto de carregamento público em cerca de 4,5 horas. Tem também um sistema de travão regenerativo que armazena a energia produzida durante a desaceleração e reutiliza-a para dar mais autonomia à bateria e reduzir os consumos.

Com 4,574 mm de comprimento, 1,876 mm de largura e 1,664 mm de altura, o MG EHS oferece com um habitáculo espaçoso quando comparado com outros veículos do mesmo segmento. Tem 2,720 mm de distância entre eixos.

Devido ao seu sistema de tração dianteira, o MG EHS Plug-in Híbrido oferece uma área muito espaçosa para pernas e tronco nos bancos de trás. Ao mesmo tempo, o veículo oferece uma mala com 448 litros de capacidade que pode ser expandida para 1.375 litros ao rebater os bancos de trás. Tem também a função de abrir e fechar a mala eletricamente.

Disponível em duas versões (Luxury e Comfort), quatro cores exteriores (preto, branco, vermelho e cinza) e duas cores de interiores (preto e vermelho), o MG EHS apresente um interior com materiais de acabamentos de qualidade.

Atrás do volante de couro, o condutor tem uma visão desobstruída do painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. O ecrã tátil de 10,1 polegadas no centro do "tablier" permite fácil e intuitivo acesso ao sistema de entretenimento, que inclui a navegação, rádio digital DAB e a integração perfeita com smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto.

Em matéria de segurança, o MG EHS recebe um extenso conjunto de equipamentos, que lhe permitiram obter a segurança máxima (cinco estrelas) nos testes da Euro NCap .