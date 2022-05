Mercado automóvel nacional já abaixo de 2021 nos primeiros quatro meses

As matrículas de veículos automóveis em Portugal cifraram-se em 14.516 unidades em abril, uma quebra de 19,9% face a igual mês do ano passado, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



O mau desempenho no mês passado leva, aliás, a que o saldo acumulado nos primeiros quatro meses do ano seja já negativo. Entre 1 de janeiro e 30 de abril foram matriculados 56.992 veículos, menos 0,7% do que um ano antes.



Nos ligeiros de passageiros, segmento que pesa cerca de 80% no total, a queda em abril foi de 16,1%, para 12.420 unidades, enquanto nos primeiros quatro meses do ano ainda houve um crescimento de 2,9%, para 47.191 viaturas.



Já nos comerciais ligeiros a quebra observada no mês passado ascendeu a 39,6%, para apenas 1.736 veículos. Em termos acumulados, as vendas deste segmento recuam 17,9%, para 8.164 unidades.



Nos pesados, as 360 viaturas matriculadas em abril traduzem um decréscimo homólogo de 15,7%, ao passo que as 1.637 unidades registadas desde o início do ano ficam 0,1% acima dos valores de igual período em 2021.



Elétricos com subida de 9,1% em abril



O número de ligeiros de passageiros totalmente elétricos matriculados em abril cifrou-se em 1.008, mais 9,1% do que em igual mês de 2021. Nos primeiros quatro meses do ano foram vendidos 4.707 carros elétricos, mais 88,1% do que um ano antes.



Já nos híbrido plug-in, as 1.221 unidades matriculadas em abril representam uma queda de 13,3%. Desde o início do ano, as vendas deste tipo de veículos apresenta um crescimento de 6,8%, para 5.140 automóveis.