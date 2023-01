Mercado automóvel recupera menos de 10% desde a pandemia

As vendas de veículos automóveis cresceram 2,8% no ano passado, o que corresponde a mais 5 mil viaturas do que em 2021. O mercado nacional está a enfrentar fortes dificuldades em recuperar do tombo devido à pandemia.



As esperanças dos agentes do mercado automóvel nacional de que 2022 fosse de franca recuperação saíram goradas. A guerra na Ucrânia e os problemas logísticos e de transporte acabaram por penalizar as vendas no ano passado, que apenas cresceram 2,8%.



