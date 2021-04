Mercedes-Benz EQS com autonomia elétrica até 770 km

O EQS é o primeiro modelo da Mercedes-Benz baseado na nova arquitetura modular para veículos elétricos de gama de luxo e de gama alta do construtor alemão.





Segundo a marca, o novo EQS 580 4Matic tem uma autonomia de até 770 km (ciclo WLTP) e uma potência de até 385 kW. A segunda versão a chegar aos mercados será o EQS 450+ com 245 kW de potência. Mais tarde, será introduzida uma versão de altos desempenhos com potência de até 560 kW.





Com o EQS, a Mercedes apresenta uma nova geração de baterias de alta densidade, a maior das quais para esta gama tem uma capacidade energética útil de 107,8 kWh. Isto significa um aumento de 26 por centro em comparação ao EQC 400 4Matic.





O software de gestão da bateria, desenvolvido pela Mercedes-Benz, permite atualizações ‘Over-the-Air’

A bateria pode ser recarregada em estações de carga rápida de corrente contínua com uma potência de até 200 kW. Bastam 15 minutos para obter a energia elétrica necessária para percorrer 300 km adicionais. Pode igualmente ser carregada numa tomada doméstica ou em estações públicas utilizando o carregador a bordo de corrente alterna, com uma potência de até 22 kW.





Considerado um veículo especialmente inteligente, dotado de mais de 350 sensores, em função do equipamento, permite a condução totalmente autónoma até 60 km/h, embora a utilização do Drive Pilot dependa das leis em vigor em cada país. Entre outras novidades o EQS pode, opcionalmente, ser equipado com portas automáticas.





O EQS, modelo topo-de-gama do construtor alemão, deverá iniciar a comercialização na Europa durante o próximo verão e mais para o final do ano na América do Norte.





No âmbito do seu programa ‘Ambition 2039, a Mercedes-Benz anunciou que quer oferecer uma frota completa de veículos novos com balanço neutro de CO2 num prazo de 20 anos. Até 2030, mais de metade dos automóveis comercializados pelo construtor estarão equipados com propulsão elétrica, tanto exclusivamente elétricos como híbridos recarregáveis.