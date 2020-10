Mercedes e BMW resistem melhor à quebra nas vendas de automóveis em Portugal

As vendas de automóveis ligeiros em Portugal baixaram a menor ritmo em agosto e setembro, mas continuam com variações homólogas negativas, agravando o cenário do setor que continua a sofrer com os efeitos da pandemia em Portugal.

Segundo anunciou ACAP na quinta-feira, entre janeiro e setembro de 2020 foram colocados em circulação 127.168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4%. Tendo em conta apenas os automóveis ligeiros de passageiros, a queda foi de 39,3% para pouco mais de 105 mil unidades.

A queda nas vendas é transversal a todas as principais marcas do mercado português, mas a dimensão é distinta, destacando-se o desempenho de duas fabricantes alemãs, que assim estão a conseguir ganhar terreno no mercado português.

As vendas da Mercedes-Benz desceram 18,9% para 10.289 unidades nos primeiros nove meses do ano. A queda é bem inferior à do mercado, o que permitiu à marca alemã subir a quota de mercado para 9,74% (7,29% no mesmo período do ano passado) e saltar para o terceiro lugar das mais vendidas em Portugal.

Tendo em conta as 10 marcas mais vendidas em Portugal, a BMW é a segunda que melhor está a resistir à queda nas vendas. Estas baixaram 28% para 7.278 unidades, pelo que a quota de mercado aumentou para quase 7% (no mesmo período do ano passado era inferior a 6%). O desempenho permitiu à BMW ascender à quarta posição das marcas mais vendidas em Portugal.

À frente das duas marcas alemãs está o par francês que tem liderado o mercado português, mas que este ano enfrenta quedas superiores à do mercado, com destaque para a Renault (-43,7%).

Olhando para o top20 das marcas mais vendidas, há outras que registam quedas bem abaixo do mercado, mas não há nenhuma com sinal positivo. A Hyundai (-15,9%) apresenta o melhor desempenho, sendo que a Volvo, Dacia Nissan e Audi caem menos de 30%.

