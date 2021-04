Mercedes está a contratar 100 profissionais para centro tecnológico em Lisboa

A Mercedes-Benz.io, empresa do grupo Daimler para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e de vendas, acaba de anunciar o recrutamento de mais 100 profissionais para se juntarem à equipa da empresa em Lisboa.Programadores de front-end e back-end, cloudops, engenheiros de diversas áreas, solution architects, product owners, scrum masters e UX designers são algumas das funções em aberto, assim como um Chief Technology Officer e um profissional de Recursos Humanos sénior."Temos objetivos de recrutamento muito ambiciosos para os próximos anos, que são um sinal claro do investimento do grupo Daimler na cidade e no país", afirma o managing director da Mercedes-Benz.io, Alexandre Vaz."Abrir o hub de desenvolvimento tecnológico em Lisboa foi uma decisão baseada não apenas na disponibilidade e qualidade do talento na área tecnológica, (...) mas também porque o país vive uma onda crescente de inovação e empreendedorismo", explica o mesmo responsável.A Mercedes-Benz.io instalou o seu centro tecnológico no país em 2017, com a objetivo de internalizar e desenvolver as plataformas digitais de marketing, vendas e pós-venda da Mercedes-Benz, de forma a apoiarem a área automóvel a nível mundial.Atualmente, a empresa desenvolve mais de 30 produtos, como o Test Drive Booking, Vehicle Car Search, Mercedes Me e eCommerce platform, entre outros.