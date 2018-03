Mercedes estaciona novo furgão na Alfândega do Porto

O Porto é a casa da Mercedes-Benz Vans até Maio, com a marca alemã a ocupar o edifício da Alfândega, um dos principais centros de congressos da cidade, para ali realizar uma mega acção de formação sobre a nova versão do furgão Sprinter, que dura cerca de nove semanas.

Em informações prestadas ao Negócios, a directora de marketing desta área de negócio, Mariana Cunha, referiu que "o evento destina-se a dar formação à força de vendas da Mercedes-Benz Vans e irá contar com 6.500 participantes a nível mundial, distribuídos por três hotéis da cidade". Em média, cada pessoa permanece três dias na Invicta.

Desde Fevereiro que os colaboradores e parceiros comerciais estão a conhecer as inovações e configurações do novo modelo Sprinter, cujo lançamento em Portugal está previsto para Junho deste ano. E quer em blogues, quer nas redes sociais, muitos deles têm partilhado esta experiência de trabalho e os momentos de lazer no Norte de Portugal.

Numa proposta para desconto na avença de lugares de estacionamento durante o evento, citada pelo JN, a vereadora dos Transportes, Fiscalização e Protecção Civil da Câmara do Porto, Cristina Pimentel, apontava que "a realização do evento se revela de grande interesse para a cidade, na medida em que terá um grande impacto para a economia e para a divulgação da cidade".

Depois da abertura do "network assistance center" em 2016, a Mercedes-Benz anunciou em Maio de 2017 a criação de um centro de competências digitais também em Portugal. Localizado em Lisboa, o "digital delivery center" emprega mais de uma centena de pessoas e fornece serviços digitais e soluções globais de software para a empresa a nível mundial.





Na nota de imprensa sobre o novo modelo, a Mercedes-Benz Vans destaca a versatilidade do Sprinter para as empresas de diversos sectores, desde as entregas (correios, pacotes ou artigos alimentares nas compras online) até ao transporte de passageiros. Entre as sugestões estava ainda a utilizações como "estaleiro de construção", armazém de peças das oficinais móveis ou tarefas especializadas, como o "transporte cuidadoso de mobiliário valioso e contentores volumosos".





Segundo os dados oficiais, 2017 foi o melhor ano de sempre para a Mercedes-Benz em Portugal: vendeu um total de 16.273 automóveis ligeiros no ano passado, um crescimento de 6,3% face a período homólogo. Em termos de quota de mercado, a marca alemã detém 7,3% do mercado nacional de ligeiros.