Mini anuncia parceria com Vhils Studio, Iminente e Plataforma Underdogs

A parceria assenta na criação de projetos em comum que visam contribuir para a melhoria da vida nas cidades, através da arte, e está integrada no projeto internacional Mini Voices, uma plataforma que dá voz a agentes de mudança, pessoas, entidades e iniciativas que estão a fazer avançar o mundo, desconstruindo desafios sociais e indicando um caminho para um futuro melhor.

A parceria terá a duração de um ano, com possibilidade de extensão, e tem como principal objetivo sublinhar a ligação da Mini à cultura urbana, reforçando o seu caráter citadino e disruptivo, ao mesmo tempo que dá voz ao setor artístico.

O primeiro resultado desta parceria é um filme que mostra a forma como as quatro entidades partilham dos mesmos valores – tolerância, igualdade, solidariedade e inclusão –, e como valorizam a arte, a cultura e os ambientes urbanos. O vídeo vai estar disponível das redes sociais das marcas envolvidas.

Os próximos passos passam pela criação conjunta de mais projetos, nomeadamente, ainda este ano, a inclusão de uma nova forma artística no Festival Iminente: o cinema.





Com o apoio exclusivo da Mini, o Festival Iminente está a desenhar uma programação, em parceria com o Vhils, que abre não só um novo espaço de expressão de cultura urbana, mas também um novo formato no festival, um cinema ‘drive-in’.

À semelhança do que acontece noutros países europeus, como França e Suíça, o trabalho realizado com o Vhils vai integrar a plataforma Mini Voices.

No evento de anúncio desta colaboração, que teve lugar no Panorâmico de Monsanto, foram apresentados também os novos citadinos Mini Electric, JCW, 3 portas, 5 portas e Cabrio, com um ‘design’ renovado, novas cores e a habitual combinação entre o ‘design’ icónico e o caráter desportivo da marca, que já estão disponíveis na rede de concessionários no nosso país.