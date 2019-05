Oleoduto para aeroporto de Lisboa custará 40 milhões e estará pronto em 2021

O ministro do Ambiente anunciou no Parlamento que o oleoduto para abastecer o aeroporto da capital será criado onde existe uma conduta da EPAL que estará desativada no final de 2020.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou esta quarta-feira no Parlamento que o oleoduto para abastecer de combustível o aeroporto de Lisboa "vai ser construído, aproveitando a conduta do Alviela da EPAL".