Mitsubishi Fuso anuncia aumento salarial extraordinário na fábrica do Tramagal

O presidente da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), cuja fábrica em Tramagal (Abrantes) emprega cerca de 480 pessoas, anunciou hoje uma atualização salarial extraordinária de até 100 euros nos próximos dois anos, a começar já em janeiro.Em comunicado, a MFTE refere que "os aumentos serão divididos em duas fases, com uma primeira a ocorrer em janeiro de 2022 e uma outra em janeiro de 2023, e com a maior subida a refletir-se nos salários mais baixos", tendo o anúncio sido feito por Jorge Rosa durante a tradicional comunicação de final de ano aos trabalhadores."Apesar da situação pandémica e da crise de componentes, a nossa unidade tem mostrado resultados positivos", refere a fábrica da multinacional instalada em Tramagal, no distrito de Santarém.Este aumento é uma forma de "premiar as nossas equipas e reforçar a atratividade de novos colaboradores, essenciais para conseguirmos responder aos projetos futuros que temos planeados", afirmou o gestor, citado na mesma nota informativa.A comunicação dos aumentos salariais feita aos trabalhadores, além do balanço da atividade em 2021 e previsão para 2022, serviu para a despedida de Jorge Rosa dos colaboradores, depois de 16 anos como presidente da empresa.A partir de 1 de janeiro de 2022 o cargo passará a ser exercido por Arne Barden, até então responsável pela cadeia logística da marca nipónica.A Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) emprega cerca de 480 trabalhadores e prevê fechar o corrente ano de 2021 com uma produção a rondar as 10.000 unidades dos modelos Canter e eCanter, devendo atingir uma faturação superior a 200 milhões de euros. É uma empresa do grupo Daimler Truck, resultado da divisão do grupo Daimler.A MFTE é a líder mundial no mercado de pesados e engloba sete marcas: Mercedes-Benz, FUSO, Setra, BharatBenz, Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses.