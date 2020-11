Mudanças no ISV podem encarecer híbridos em quase 9 mil euros

As regras mais apertadas para os “descontos” no ISV de híbridos e híbridos plug-in aprovadas no Orçamento do Estado para 2021 podem afetar as vendas destes veículos. Simulação mostra que os preços para os clientes podem subir mais de 11%.

