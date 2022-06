Musk diz que Tesla precisa de suprimir 10% dos empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CEO da Tesla e homem mais rico do mundo diz que a fabricante de automóveis elétricos terá de eliminar cerca de 10% dos postos de trabalho, segundo um e-mail interno a que a Reuters teve acesso, avança esta sexta-feira a agência noticiosa.O e-mail dirigido aos executivos de topo da empresa tem como título "Pausa em todas as contratações a nível mundial" e foi enviado na noite de quinta-feira.Na mensagem, Elon Musk diz ter um "super mau palpite" sobre a evolução da economia.Esta semana, Musk tinha enviado um e-mail aos trabalhadores da empresa indicando que teriam de "estar presentes um mínimo de 40 horas por semana nos respetivos locais de trabalho". Caso contrário, "deveriam abandonar a Tesla".O multimilionário já tinha gerado polémica ao escrever no Twitter que o teletrabalho era para pessoas que fingiam estar a trabalhar.