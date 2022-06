Tesla despede 200 trabalhadores e fecha escritório na Califórnia

A Tesla despediu aproximadamente 200 trabalhadores da equipa dedicada ao desenvolvimento do piloto automático com o encerramento de um escritório em San Mateo, na Califórnia, avança a Bloomberg.



A maioria dos funcionários dispensados trabalhava à hora, adiantaram fontes próximas do assunto à agência financeira sob a condição de anonimato.





Tal acaba por ser, de certo modo, surpreendente, já que, na semana passada, o CEO da fabricante de veículos elétricos, Elon Musk, anunciou que planeava reduzir o universo de assalariados em 10%, mas aumentar o número daqueles que trabalham à hora.As equipas do escritório de San Mateo tinham como função avaliar os dados dos veículos dos clientes relacionados com programas de assistência ao condutor do piloto automático e fazer a chamada rotulagem dos dados. De acordo com a Bloomberg, muitos desses especialistas exerciam essas tarefas mediante pagamento à hora.