Navio com três mil carros a bordo incendeia-se ao largo dos Países Baixos

Felicity Ace" ao largo dos Açores , em fevereiro do ano passado. O "Felicity Ace" transportava 3.965 veículos de diferentes marcas como a Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini.

Um navio que transportava cerca de três mil automóveis incendiou-se esta quarta-feira ao largo dos Países Baixos. Um dos 23 tripulantes morreu e vários ficaram feridos, reporta a Bloomberg.O incêndio no navio, o "Fremantle Highway", estão a ser combatidas pela guarda-costeira neerlandesa.A tripulação, incluindo a vítima mortal e os feridos, já foram retirados da embarcação por helicóptero e barcos salva-vidas, indicaram as autoridades neerlandesas.Segundo um porta-voz da guarda costeira neerlandesa, 25 dos 2.857 veículos a bordo eram elétricos. Um dos automóveis elétricos poderá ter-se incendiado e o incêndio poderá demorar até quatro dias até ser extinto, avançou a agência noticiosa ANP citando uma fonte não identificada da guarda costeira.As chamas deflagraram perto da meia-noite quando o navio se encontrava a cerca de 27 quilómetros a norte de Ameland, uma das ilhas do arquipélago Wadden.A embarcação tinha como destino Port Said, no Egito, após uma paragem no porto alemão de Bremerhaven.O incidente é semelhante ao incêndio do "