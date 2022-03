Navio que afundou após incêndio nos Açores força Lamborghini a voltar a produzir Aventador

A Lamborhini vai voltar a produzir unidades do Aventador devido ao naufrágio, após um incêndio, do Felicity Ace, ao largo dos Açores.O navio que viria a afundar-se ao largo dos Açores após um incêndio que durou vários dias transportava 85 automóveis da Lamborghini, bem como 189 veículos da Bentley, perto de 1.800 unidades da Audi, 1.100 Porsches e cerca de 900 Volkswagens."Os Aventador Ultimaes eram da edição que encerrava a produção do Aventador e estavam 15 unidades a bordo do navio", disse o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, durante um encontro com jornalistas na passada quinta-feira."Felizmente conseguimos substituir aqueles veículos para que os nossos clientes nos EUA não fiquem sem os Aventador que encomendaram", referiu. "Os outros 70 automóveis [modelos do SUV Urus] conseguimos substituir sem problemas", concluiu.Também o CEO da Bentley, Adrian Hallmark, confirmou que a fabricante de automóveis de luxo irá substituir os 189 veículos perdidos no naufrágio nos próximos seis meses.Já Markus Duesmann, CEO da Audi, indicou que a fabricante germânica tem capacidade para acelerar a produção para compensar os 1.800 veículos perdidos no sinistro.