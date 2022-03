Navio com quatro mil carros, incluindo 1.100 Porsches, afunda ao largo dos Açores

O navio que transportava quatro mil automóveis do grupo Volkswagen e sofreu um incêndio há duas semanas afundou na manhã desta terça-feira no meio do Atlântico, a sul dos Açores. O Felicity Ace estava a ser rebocado, mas a operação não teve sucesso e milhares de Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini e Volkswagen jazem agora a 3.500 metros de profundidade.





De acordo com o Comandante da Capitania do Porto da Horta, após o incêndio, que deflagrou a 16 de fevereiro, foi montada uma operação para rebocar o navio para próximo da ilha do Faial, que teve início no dia 24. Mas logo no dia seguinte o Felicity Ace começou a sofrer um "afundamento à ré".





Leia Também Volkswagen arrisca perder 137 milhões em incêndio

A entrada de água foi impossível de controlar pelas 9h10 desta terça-feira, o navio acabou por submergir totalmente, ficando assente no leito do oceano. Segundo o comandante João Mendes Cabeças, antes de afundar, o Felicity Ace foi rebocado para uma zona a mais de 35 milhas do limite sul da Zona Económica Exclusiva dos Açores.



Não há para já indícios de poluição resultante do acidente, mas um avião da Força Aérea e o navio Setúbal da Marinha mantém-se no local para verificar se não há derrame de combustível e outros compostos químicos.



O prejuízo para o grupo Volkswagen ascende a mais de 100 milhões de euros, sendo que o seguro será acionado. As viatura a bordo seguiam para os Estados Unidos da América e muitos dos compradores exigem agora reaver o dinheiro pago.