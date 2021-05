Nissan imita Renault e sai do capital da Daimler. Encaixa cerca de 1,2 mil milhões

A Nissan vende esta terça-feira as cerca de 16,4 milhões de ações que detém no capital da Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, numa operação junto de investidores institucionais, avança a Bloomberg.A operação é em tudo semelhante à realizada pela Renault , parceira da Nissan na Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, em março, e que rendeu 1,14 mil milhões de euros à construtora automóvel francesa.Segundo a Bloomberg, que teve acesso aos documentos, as ações serão colocadas junto de investidores institucionais após o fecho do mercado esta terça-feira numa operação dirigida pelo Bank of America e pela Société Génerale.A Renault e a Nissan entraram no capital da Daimler em 2010, tendo a fabricante germânica adquirido uma participação no capital da Renault.Tendo em conta a cotação de hoje da Daimler, de 72,41 euros, a Nissan deverá arrecadar aproximadamente 1,19 mil milhões de euros.