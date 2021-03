Renault abandona capital da Daimler e deve encaixar 1,2 mil milhões

A Renault vai vender a sua participação de 1,54% no capital da Daimler, que vale cerca de 1,2 mil milhões de euros, indicou esta quinta-feira a fabricante automóvel francesa em comunicado.



A Renault irá manter a parceria com o grupo automóvel alemão, mas considera que essa parceria não necessita de uma ligação em termos de participação no capital.





O grupo francês liderado por Luca de Meo vai colocar a participação junto de investidores institucionais, tendo já anunciado o processo de "book-building"."O encaixe com esta venda permitirá ao grupo Renault acelerar a desalavancagem financeira da sua atividade automotiva", refere o comunicado, frisando que "a parceria industrial com a Daimler mantém-se inalterada e não é afetada por esta transação financeira".A aliança entre as duas constutoras automóveis remonta a 2010, quando o grupo francês, então liderado por Carlos Ghosn, e a casa-mãe da Mercedes-Benz, cujo CEO era, na altura, Dieter Zetsche, acordaram uma parceria estratégica que incluía participações cruzadas.A aliança traduziu-se, por exemplo, no desenvolvimento conjunto do Twingo e do Smart.Atualmente, a Daimler detém 3,1% do capital e 5% dos direitos de voto na fabricante francesa. Já a Nissan, que integra a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, mantém uma participação de 1,55% no grupo alemão.A participação no capital da dona da Mercedes-Benz rendeu 400 milhões de euros em dividendos à Renault ao longo destes 10 anos.