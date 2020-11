Nissan lança incentivos para a compra de automóveis elétricos

A Nissan lançou uma campanha em que antecipa o incentivo público de 2021 para a aquisição de veículos elétricos aos clientes que optem pela compra do Leaf, até 31 de dezembro deste ano. Os descontos equivalem ao montante do incentivo estatal, sendo de dois mil euros para empresas e três mil euros para clientes particulares, vigorando para as duas versões do modelo elétrico da fabricante nipónica.





"Queremos ajudar a acelerar a democratização da mobilidade elétrica e nesse sentido, esta antecipação do incentivo é mais um passo para que a mobilidade sustentável seja ainda mais acessível e possa chegar a mais consumidores", defende António Melica, diretor-geral da Nissan Portugal num comunicado.





Com esta campanha, o Nissan Leaf Acenta, na versão de 40kWh, passa a estar disponível por um preço a partir de 22.500 euros e a marca oferece ainda, em parceria com a Galp, o que classifica como "a tarifa de carregamento mais baixa do mercado".