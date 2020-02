"É necessária uma mudança de mentalidades quer por parte das empresas quer também por parte das autarquias", defendeu.Segundo o responsável da Nissan em Portugal, "as empresas devem considerar a mudança seriamente, fazer as contas, olhar para os números, porque as vantagens são enormes a todos os níveis"."Estamos muito entusiasmados com os veículos de passageiros e os comerciais continuam a aumentar, continuam a poluir e a fazer barulho nas cidades. Temos que fazer uma mudança, aumentar os benefícios", continuou.António Melica reconhece ser difícil encontrar medidas de discriminação positiva neste segmento, mas sugere por exemplo a limitação de zonas das cidades a veículos de emissão zero, como é prática já em outras cidades europeias."Não existe ainda uma evolução clara, mas existe potencial para crescimento também nos comerciais", disse.O responsável disse que a Nissan registou em Portugal uma quota de mercado de 4,2% entre abril e dezembro do ano passado, com a venda de perto de 9.000 unidades no país, 16% das quais se referem a veículos a elétricos."Fechamos janeiro com 5,4% de quota, um crescimento enorme face ao ano anterior. Estamos numa fase de crescimento, com aposta forte nos veículos elétricos", disse.Segundo os dados apresentados, a Nissan é o líder "absoluto" nos veículos elétricos de passageiros, com as vendas do modelo Leaf a alcançarem as 1.660 unidades, tornando o país o 6.º mercado por importância na Europa ocidental e o 9.º no mundo.A aposta continuará a ser na aceleração da mobilidade elétrica e na criação de infraestruturas de carregamento, que sejam um valor acrescentado para a gestão da energia.A Nissan lançou no ano passado um programa para aumentar as infraestruturas de carregamento em Portugal, uma área que consideram que é necessário manter a aposta para desenvolver o segmento dos elétricos.Segundo António Melica, a Nissan investiu já cerca de um milhão de euros na instalação de 52 "carregadores rápidos" e prevê continuar a investir para alcançar os 100 carregadores até 2022, conforme previsto."Neste trimestre, com incentivos governativos que vão sair em março, esperamos aumentar ainda mais este peso dos veículos elétricos", disse.Para 2020, o objetivo da empresa é passar os 20% de vendas do modelo Nissan Leaf e "trabalhar sobre o veículo comercial".