Novo Porsche Macan mais potente e desportivo

As três versões disponíveis na renovada gama Porsche Macan chegam todas com significativamente mais potência os seus antecessores. O mais desportivo, o Macan GTS, que ocupa o lugar de topo, monta um motor V6 biturbo com 2,9 litros e debita agora 440 cv – um aumento de 60 cv.





Com os desempenhos típicos dos Porsche GTS, o novo modelo completa o exercício 0-100 km/h em 4,3 segundos, quando equipado com o Pacote Sport Chrono, e alcança uma velocidade máxima de 272 km/h.



O Macan S está agora também equipado com um motor V6 biturbo com 2,9 litros, que produz mais 26 cv do que anteriormente, chegando agora aos 380 cv. Isto projeta o veículo de uma posição estática até aos 100 km/h em 4,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega aos 259 km/h.





Novo Porsche Macan





O renovado motor turbo de quatro cilindros com 265 cv representa a entrada no mundo Macan. Cumpre o exercício 0-100 km/h em 6,2 segundos e alcança uma velocidade máxima de 232 km/h. Todos os motores estão acoplados

à transmissão de dupla embraiagem da Porsche (PDK) com sete velocidades e ao sistema de tração integral Porsche Traction Management (PTM).



Em termos de ‘design’, a Porsche aperfeiçoou ainda mais o visual do seu SUV compacto com diversas alterações específicas. A frente redesenhada com aplicações na cor exterior enfatiza a largura do Macan, tornando a sua imagem ainda mais impactante em estrada.



No novo GTS, o centro da secção dianteira, assim como outros elementos, possui acabamento em preto. A traseira é agora complementada por um marcante difusor com design particularmente técnico. Aqui e na frente, apresenta uma nova estrutura 3D, a qual está disponível em opção para as ‘sideblades’. Os faróis em LED com Porsche Dynamic Light System (PDLS) e os espelhos retrovisores exteriores Sport Design são agora de série em todas as versões.



No interior, o Macan também foi substancialmente aprimorado com uma consola central de ‘design’ elegante e moderno. O seu novo conceito de operação, o qual utiliza superfícies táteis ao invés de botões táteis, proporciona uma estrutura clara ao habitáculo.



De série, o modelo continua a oferecer diversas funcionalidades e serviços ‘online’. Estas podem ser controladas através do ecrã tátil de alta definição com 10,9" do Porsche Communication Management ou por intermédio de comandos por voz. O Macan adota os novos volantes multifunções e desportivo GT do 911.



A versão de topo Macan GTS diferencia-se agora ainda mais das outras com a suspensão pneumática desportiva, oferecida de série, que baixa a carroçaria em 10 milímetros. Os benefícios dinâmicos do novo GTS devem-se, acima de tudo, ao facto de a suspensão pneumática ser 10 por cento mais rígida no eixo dianteiro e 15 por cento mais firme no eixo traseiro quando comparada com a do seu antecessor. O opcional Pacote Desportivo GTS incrementa ainda mais o potencial dinâmico do veículo, com as jantes GT Design de 21" com pneus performance, o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e o Pacote Sport Chrono.



O Macan já vendeu mais de 600.000 unidades em todo mundo desde o seu lançamento em 2014.