A Porsche acaba de complementar a sua gama Panamera com novos modelos híbridos recarregáveis, que incluem uma versão de topo Turbo S E-Hybrid com 700 cv de potência e 870 Nm de binário. Custa 202.550 euros.





O novo topo de gama combina um motor V8 biturbo de quatro litros de capacidade e 571 cv com um motor elétrico de 136 cv. A sua autonomia totalmente elétrica aumentou em cerca de 30% graças à nova bateria com 17,9 kWh de capacidade (antes 14,1 kWh) e à otimização dos modos de condução.





O mesmo acontece em relação ao novo Panamera 4 E-Hybrid (121.222 euros), onde o motor elétrico é complementado, como anteriormente, pelo motor V6 biturbo de 2,9 litros de capacidade e 330 cv, de que resulta uma potência combinada de 462 cv. O portefólio Panamera é completado com o 4S (146.914 euros), o qual debita 440 cv e que beneficia também das otimizadas funcionalidades na evolução da gama em termos de chassis, design, equipamento e infoentretenimento. Os três Panamera híbridos ‘plug-in’ estão disponíveis nas três variantes de carroçaria, berlina, Executive (versão long-wheelbase) e Sport Turismo.





A marca alemã anunciou, entretanto, que vai continuar, sistematicamente, a alargar a sua estratégia E-Performance. No coração do conjunto motriz está o motor elétrico, o qual está integrado na caixa de dupla embraiagem (PDK) com oito velocidades, produzindo uma potência de 136 cv e um binário máximo de 400 Nm.





Novos Porsche Panamera - híbridos recarregáveis A carregar o vídeo ... A Porsche acaba de complementar a sua gama Panamera com novos modelos híbridos recarregáveis, que incluem uma versão de topo Turbo S E-Hybrid com 700 cv de potência e 870 Nm de binário. Custa 202.550 euros.

Em combinação com o Pacote Sport Chrono, oferecido de série, e alimentado por um motor V8 biturbo de quatro litros de capacidade que disponibiliza agora 571 cv ao invés de 550 cv, o novo Panamera Turbo S E-Hybrid completa agora a aceleração dos zero aos 100 km/h em 3,2 segundos – 0,2 mais veloz do que o seu antecessor. Alcança uma velocidade máxima de 315 km/h, o que representa um incremento de 5 km/h.





O Panamera 4 E-Hybrid leva apenas 4,4 segundos (-0.2 s) para alcançar os 100 km/h a partir de uma posição estática, na sua caminhada até à velocidade máxima de 280 km/h (+2 km/h).





O novo Panamera Turbo S E-Hybrid tem uma autonomia elétrica até 50 km de acordo com o ciclo WLTP, enquanto o Panamera 4 E-Hybrid pode ser conduzido com zero emissões locais durante 56 km de acordo com o mesmo ciclo. Os modelos híbridos ‘plug-in’ da Porsche podem ser carregados em casa – seja por intermédio de uma tomada doméstica ou de uma tomada industrial. É possível atingir uma potência de carregamento até 7.2 kW com o Porsche Mobile Charger, disponibilizado de série. O carregamento é também possível nas estações públicas de carregamento.