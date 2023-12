Ofensiva BYD nos comerciais ligeiros elétricos

A ofensiva do construtor chinês BYD, representado em Portugal pela Salvador Caetano, estende-se agora aos comerciais ligeiros 100% elétricos. Para já a oferta está concentrada no novo ETP3 com 275 km de autonomia e um preço promocional de 26 500€ + IVA.



DR Adriano Oliveira aoliveira@netcabo.pt 22:42









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Apesar de estar presente há relativamente pouco tempo no mercado nacional, a BYD é, há mais de duas décadas, uma das empresas de referência a nível mundial na produção de baterias elétricas. Com mais de 700 mil colaboradores, 90 mil dos quais são engenheiros, mais de 30 parques industriais e 40 mil pedidos de patentes, a BYD é um verdadeiro colosso na área da produção e investigação em áreas tão distintas como os automóveis, os comboios, a eletrónica e as energias renováveis. Com um tão alargado portfólio de valências, não é de estranhar que a marca chinesa Build Your Dreams também queira um pedacinho do apetecido segmento nacional dos veículos comerciais ligeiros (VCL). Para dar o tiro de partida em Portugal, a BYD aposta no ETP3, um comercial compacto (4,46 metros de comprimento) que concorre com propostas como o Citroën E-Berlingo, o Renault Kangoo ou o Opel Combo. Tecnicamente, o ETP3 está alinhado com os concorrentes, recorrendo a um motor elétrico de 134 cv que é alimentado por bateria de 44,9 kWh. Segundo a BYD, esta assegura cerca de 275 km de autonomia em cidade (WLTP). A carga máxima anunciada é de 780 kg e o volume da bagageira é de 3,5 m3. Em termos de carregamento, a BYD anuncia que o ETP3 consegue recuperar a totalidade da capacidade da bateria (0 a 100%) em 1h, isto recorrendo a um carregador rápido de 50 kW (DC). Outra das vantagens deste ETP3 é a presença de duas portas laterais de correr que vão complementar o enorme portão traseiro. O piso da zona de carga está revestido com uma chapa metálica e as zonas laterais recebem proteções plásticas. Outro atributo deste comercial da BYD é a generosa oferta de equipamento, especialmente porque o preço especial de lançamento, tendo em conta o mercado de frotas, é de 26 500€ mais IVA. E sim, o BYD ETP3 é Classe 1 nas portagens nacionais desde que equipado com o dispositivo da via verde. Saber mais BYD ETP 3

Ofensiva BYD nos comerciais ligeiros elétricos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Ofensiva BYD nos comerciais ligeiros elétricos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar