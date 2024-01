Salvador Caetano entra na África do Sul ao volante com a chinesa GAC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Salvador Caetano Auto, que ainda na semana passada fechou um acordo com a gigante chinesa Dongfeng Motor Corporation para ficar com o exclusivo da importação das marcas de automóveis Voyah, Dongfeng e M-Hero em Portugal e Espanha, menos de um ano após ter assegurado a representação dos carros elétricos da BYD, continua a fazer negócios com chineses, agora fora de portas.

"A GAC Motor e a Salvador Caetano Auto chegaram a um acordo relativo à importação e comercialização de veículos, peças e serviços, na África do Sul", anuncia o grupo português, esta segunda-feira, 29 de janeiro, em comunicado.





Subsidiária do grupo chinês GAC (Guangzhou Automobile Company), a GAC Motor é um dos principais fabricantes chineses de veículos, que emprega cerca de 113 mil pessoas.

"Este acordo constitui um marco muito importante para a Salvador Caetano Auto, iniciando a nossa atividade na África do Sul com a possibilidade de alargar esta parceria a outros mercados no futuro", afirma Sérgio Ribeiro, administrador executivo da Salvador Caetano Auto & CEO da Distribuição Automóvel Internacional.

"Esta parceria representa um investimento significativo que nos permitirá estabelecer rapidamente a GAC Motor como um ‘player’ automóvel relevante na África do Sul", enfatiza o mesmo gestor.

Já Wang Shunsheng, deputy general manager da GAC Motor, afirma que "esta parceria com a Salvador Caetano Auto na África do Sul é o arranque da cooperação conjunta".

"Ambas as partes irão alavancar os seus respetivos pontos fortes, disponibilizando, produtos de qualidade para a África do Sul, ao mesmo tempo que constroem uma forte rede de concessionárias focada na satisfação do cliente", remata Wang Shunsheng.

O grupo Salvador Caetano, fundado em 1946 e que se dedica à indústria e setor automóvel, está presente em 42 países, em três continentes, e emprega mais de sete mil pessoas.





(Notícia atualizada às 10:21)