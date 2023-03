Leia Também Entregas da Tesla em Portugal este ano já são quase metade das de 2022

A Tesla está a recolher 3.470 carros do Modelo Y em território americano, porque há parafusos que podem não ter sido bem apertados, de acordo com um documento citado pela agência Reuters este domingo.Um problema que, segundo a Administração Nacional de Segurança Rodoviária, pode tornar menos eficaz o cinto de segurança, aumentando os riscos de ferimentos durante uma colisão.A empresa de Elon Musk revelou à reguladora americana que, desde dezembro, teve cinco ativações de garantia que podem estar relacionadas com esta situação — parafusos potencialmente soltos que deveriam fixar as estruturas dos bancos da segunda fila —, mas ressalva que não tem conhecimento de qualquer ferimento ou morte associados.A Tesla vai agora inspecionar os tais parafusos e, se for confirmado o diagnóstico, proceder à sua correção.Este é o segundo problema em carros da Tesla num curto espaço de tempo. Em meados do mês passado, a Administração Nacional de Segurança Rodoviária anunciou que tinham sido recolhidos 362.758 veículos da marca, produzidos desde 2016, incluindo alguns dos modelos 3, X, Y e S.Em causa estavam veículos com o sistema de condução assistida "Full Self-Driving Beta". Uma funcionalidade que a agência americana entende que pode levar os carros a "agir de forma insegura nos cruzamentos", permitindo, por exemplo, passar num sinal amarelo sem abrandar, o que pode "aumentar o risco de colisão se o condutor não intervir", disse então a agência norte-americana.