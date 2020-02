Peugeot atinge encomendas recorde ajudada por versões elétricas

O lançamento da nova geração dos modelos 208 e 2008 levou a Peugeot a atingir níveis recordes de encomendas a nível mundial, estando os pedidos das versões elétricas a superar as expectativas da marca, revelou, em entrevista ao jornal Les Echos, o diretor-geral da marca, Jean-Philippe Imparato.





"E, no que toca a veículos eletrificados, o nível das encomendas superam o que estimamos seja necessário para cumprirmos as metas de 2020", acrescentou.Imparato indicou que "ao nível do grupo fixámos como meta uma emissão média de 93 gramas de CO2 por quilómetro [abaixo do limite de 95 gramas a partir do qual as fabricantes enfrentam multas]"."O grupo definiu um objetivo de um peso de 7% dos modelos elétricos nas vendas. Na Peugeot, estamos acima dessa fasquia", reforçou.Mas a Peugeot continua a apostar no gasóleo, que emite menos dióxido de carbono do que os motores a gasolina, e acredita agora que haverá uma recuperação após vários anos em que o diesel perdeu peso nas vendas. "Representa 30 ou 31% do nosso ‘mix’ de motores, muito acima do que assumíamos nas estimativas para este ano", disse.

Ao Negócios, fonte oficial da PSA Portugal indicou que também no mercado nacional as encomendas se encontram "muito fortes" para a nova geração do 208 e 2008.



"No final de janeiro e desde o lançamento das encomendas, o crescimento face ao período homólogo é de 25% no 208 e de 60% no 2008", detalhou, embora sem avançar o número total de encomendas.



No caso do 208, a versão elétrica representa 15% das encomendas, acrescentou.



As primeiras unidades do e-208 começaram a ser entregues no final de janeiro, enquanto as entregas dos primeiros veículos elétricos do 2008 deverão começar em abril.



O preço-base da versão mais barata do e-208 é de 30.350 euros, com IVA incluído. Já a versão mais acessível do SUV e-2008 custa 35.850 euros de base.