Peugeot é campeã de vendas em Portugal até março. Ex-líder Renault cai para o quarto lugar

A Peugeot foi a marca automóvel preferida dos portugueses no primeiro trimestre deste ano, destronando a Renault, crónica líder do mercado, mostram os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A "marca do leão" vendeu 4.594 automóveis nos primeiros três meses do ano, o que representa uma quebra de 5,9% face ao primeiro trimestre do ano passado mas suficiente para ultrapassar a rival Renault. Isto num contexto em que as vendas de ligeiros de passageiros afundaram 31,5%. A Peugeot consegue assim subir a quota de mercado de 10,79% para 14,80%.Na segunda posição surge a Mercedes-Benz, com 3.286 veículos vendidos, uma quebra de 21,9%. A marca germânica, que era terceira há um ano, reforçou o seu peso no mercado de 9,29% para 10,59%.A fechar o pódio encontra-se a BMW, que sobe um "degrau", com 2.579 unidades, menos 19,9% do que no primeiro trimestre de 2020. A fabricante bávara ganha 1,2 pontos percentuais de quota de mercado, atingindo os 8,31%.A Renault, líder incontestada em Portugal há mais de 20 anos, sofreu uma quebra de 57,6% nas vendas, para 2.291 veículos. A "marca do losango" não só perde a liderança como recua para a quarta posição.A Renault vê ainda a quota de mercado encolher de 11,93% para 7,38%.E a "morder os calcanhares" da Renault surge a Citroën, que manteve o quinto posto. A marca do grupo Stellantis vendeu 2.100 automóveis, menos 27,5% do que no período homólogo.Seguem-se a Toyota, que subiu três lugares, a Seat, Opel, Nissan, que caiu três posições, e Volkswagen.A Jeep destaca-se ao apresentar uma subida de 18,5% nas vendas.