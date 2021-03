Peugeot lidera vendas de carros em Portugal. Renault cai para a quinta posição

A Peugeot foi a marca que mais automóveis ligeiros de passageiros vendeu em Portugal em fevereiro e lidera também no acumulado dos dois primeiros meses do ano, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). A Renault, que lidera o mercado nacional há mais de duas décadas, surge apenas na quarta posição mensal.A "marca do leão" matriculou 1.581 carros em fevereiro, sendo mesmo a única fabricante a supera a fasquia de um milhar de unidades. Apesar deste número representar uma quebra homóloga de 34,8%, a marca francesa alcança uma quota de mercado de 19% em fevereiro, mais sete pontos percentuais do que um ano antes.Seguem-se no "ranking" mensal a Mercedes-Benz, com 853 unidades (-45,1%), e a Citroën, com 811 (-48,1%). A Renault somou 575 veículos (-79,5%) e superou por escassa margem a BMW, com 564 unidades (-56,2%).Em termos acumulados, a Peugeot lidera igualmente, com 2.935 veículos, o que representa uma quebra de 27,1%.A Mercedes-Benz, com 2.076 unidades, é a única outra marca a ultrapassar a barreira dos dois mil veículos, apesar de registar um recuo de 31,2%. A fechar o pódio surge a BMW, com 1.693 carros, o que equivale a uma descida de 28,3%.A Citroën ocupa a quarta posição, com 1.211 carros e uma quebra de 50,6%, superando a Renault, que viu as vendas afundarem 72,4%, para 1.140 unidades.